Португалія з голом Роналду переграла збірну Гани на ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група H, 1-й тур

Португалія – Гана – 3:2

Голи: Роналду, 65 (пенальті), Феліш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букарі, 89

Піренейці взялися підтверджувати статус фаворита протистояння зі стартових хвилин. Тиск і пресинг на всіх клаптиках поля дозволив команді Фернанду Сантуша швидко створити перші нагоди. На 10-й хвилині португальці відібрали м'яч на лівому фланзі та вивели на ударну позицію Роналду, але Аті-Зігі нівелював небезпеку.

Європейська збірна додала в контролі та довела відсоток володіння м'ячем до 70%. Та особливого зиску ця обставина не дала. Ось Феліш пробив вище воріт із лінії штрафного після пасу з флангу. А на 31-й хвилині Роналду навіть забив – протиснувши оборонця він пробив повз кіпера. Та арбітр угледів сумнівний фол.

Гана натомість уже в ці хвилини почала підзатягувати час, розраховуючи на чергові на цьому Мундіалі 0:0. Португальці, однак, мали інші плани й до перерви змарнували ще кілька напівнагод. І якщо удар Роналду заблокували оборонці, то постріл Отавіо після класної передачі Канселу пролетів над поперечиною.

У другому таймі африканці спробували перехопити ініціативу. Та після кількох безрезультатних випадів збірної Гани контроль знову перейшов до португальців. А згодом Роналду пришвидшився під час розрізного пасу в штрафний і впав у боротьбі зі Салісу – пенальті, який сам постраждалий і впевнено реалізував.

Оскільки далі відсиджуватися в обороні сенсу не було, то "чорні зірки" пішли вперед. Спершу вирішили бити з дистанції – Партей завдав неточного удару, а з пострілом Кудуса не без проблем впорався Кошта. А згодом той же Кудус прорвався лівим краєм і прострілив уздовж воріт, і Андре Аю з кількох метрів проштовхнув м'яч у сітку.

Та щастя ганців було недовгим. Особливо розлютився через гол Фернандеш. Упродовж якихось трьох хвилин хавбек МЮ двічі розрізав оборону африканців класними передачами. У першому випадку з правого краю штрафного забив Феліш, а у другому з лівого – Леау.

Усе, на що спромоглася Гана, скоротити відрив у рахунку. На 89-й хвилині Букарі головою замкнув дальню стійку після навісу з лівого флангу. В асистентах опинився Баба.

Зрештою, збірна Португалії зуміла довести матч до перемоги та очолила групу H. У наступному турі Роналду та компанія зустрінуться зі збірною Уругваю. Поєдинок відбудеться 28 листопада.