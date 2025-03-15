Продовження 21-го туру УПЛ: повний розклад матчів 15-16 березня

Поточний тур проходить у незвичному форматі. Зважаючи на звернення тренерського штабу збірної України, матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Олександрії" та "Полісся" були зіграні раніше – у вівторок, 11 березня. Інші чотири зустрічі пройдуть у вихідні.

У суботу, 15 березня, ігровий день розпочнуть криворізький "Кривбас" та столичний "Лівий Берег". Матч у Кривому Розі стартує о 15:30. "Кривбас", який невдало грав після зимової паузи, в минулому турі відстояв нічию з "Шахтарем". Тепер, у разі успіху, він може повернути собі четверту сходинку в таблиці, а з нею – і шанси на потрапляння до єврокубків.

Другий поєдинок суботи відбудеться у Львові. О 18:00 місцевий "Рух" розпочне протистояння з полтавською "Ворсклою".

У неділю, 16 березня, пройдуть два матчі, важливі в плані боротьби в нижній частині таблиці УПЛ. О 13:00 стартує поєдинок "Інгульця" з Петрового та одеського "Чорноморця". Формальним господарем поєдинку буде "Інгулець". Але через проблеми зі стадіоном він не має змоги проводити матчі вдома. Тому зустріч відбудеться в Одесі.

Завершить програму 21-го туру протистояння в Черкасах, де місцевий ЛНЗ прийме "Колос" з Ковалівки. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 15-16 березня в УПЛ:

15 березня (субота)

15:30, "Кривбас" – "Лівий Берег"

18:00, "Рух" – "Ворскла"

16 березня (неділя)