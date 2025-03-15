Продолжение 21-го тура УПЛ: полное расписание матчей 15-16 марта

Текущий тур проходит в необычном формате. Ввиду обращения тренерского штаба сборной Украины, матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Александрии" и "Полесья" были сыграны раньше - во вторник, 11 марта. Остальные четыре встречи пройдут в выходные.

В субботу, 15 марта, игровой день начнут криворожский "Кривбасс" и столичный "Левый Берег". Матч в Кривом Роге стартует в 15:30. "Кривбасс", который неудачно играл после зимней паузы, в прошлом туре отстоял ничью с "Шахтером". Теперь, в случае успеха, он может вернуть себе четвертую строчку в таблице, а с ней - и шансы на попадание в еврокубки.

Второй поединок субботы состоится во Львове. В 18:00 местный "Рух" начнет противостояние с полтавской "Ворсклой".

В воскресенье, 16 марта, пройдут два матча, важные в плане борьбы в нижней части таблицы УПЛ. В 13:00 стартует поединок "Ингульца" из Петрово и одесского "Черноморца". Формальным хозяином поединка будет "Ингулец". Но из-за проблем со стадионом он не имеет возможности проводить матчи дома. Поэтому встреча состоится в Одессе.

Завершит программу 21-го тура противостояние в Черкассах, где местный ЛНЗ примет "Колос" из Ковалевки. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 15-16 марта в УПЛ:

15 марта (суббота)

15:30, "Кривбасс" - "Левый Берег"

18:00, "Рух" - "Ворскла"

16 марта (воскресенье)