ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на півроку

Новость на русском →
Україна, Четвер 19 серпня 2021 16:44
Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на півроку Фото: тривалість життя українців скоротилася за рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2020 році склала 71,35 років. Для чоловіків вона становить 66,39 років, для жінок - 76,22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Таким чином, тривалість життя скоротилася порівняно з 2019 роком, коли вона становила 72,01 років, у т.ч. для чоловіків - 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона склала 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Зазначимо, після спалаху пандемії COVID - 19 минулого року очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких є дані за 2020 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну