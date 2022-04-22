Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи, - Минобороны

Замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Она отметила, что ВСУ со своей стороны делают все возможное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маляр в телемарафоне.
"Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее" - сказала она.
По ее словам, Украине нужны системы ПВО/ПРО, ракеты, противотанковые средства.
"Но здесь нужно понимать, что Украина со своей стороны делает все необходимое. Списки того, что нам нужно сформировано, они тайные. Они прорабатываются с нашими западными партнерами " - сказала Маляр
Ранее Маляр заявляла, что России не удается начать наступление на Донбассе.
Также она сообщала, что РФ меняет свои стратегии перед новым наступлением.
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