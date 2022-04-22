Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи, - Минобороны

"Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее" - сказала она.

По ее словам, Украине нужны системы ПВО/ПРО, ракеты, противотанковые средства.

"Но здесь нужно понимать, что Украина со своей стороны делает все необходимое. Списки того, что нам нужно сформировано, они тайные. Они прорабатываются с нашими западными партнерами " - сказала Маляр