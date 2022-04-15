РФ меняет свои стратегии перед новым наступлением, - Минобороны Украины

Россия концентрирует свои войска для очередного наступления на Украину, а также подготавливает медицинскую инфраструктуру для обслуживания раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

Она отметила, что сейчас оккупанты активно готовятся к новой атаке на востоке нашей страны.

"Они не только концентрируют свое вооружение и военную технику, личный состав, но и готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Они накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов", - сказала Маляр.

Также замглавы МОУ добавила, что Кремль занимается перемещением своих войск, а также меняет свои стратегии.

"Выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить", - добавила она.