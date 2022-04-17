ВСУ сдерживают. России не удается начать наступление на Донбассе, - Минобороны

На сегодня Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе. Потому что ее сдерживают Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр на телемарафоне.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска уже готовы к наступлению на Донбассе, до этого их продвижение сдерживали дожди.

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