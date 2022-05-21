UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжит войну в Украине. В Турции оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Девлет Бахчели (haberturk.com)
Автор: Наталия Гурковская

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайшего соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели.

"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", - заявил он, выступая перед членами ПНД.

По его словам, вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс приведет к продолжению конфликта в Украине.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны на Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества", - сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал разговор с финским представителем по поводу заявки Хельсинки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияФинляндия