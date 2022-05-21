Продолжит войну в Украине. В Турции оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайшего соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели.

"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", - заявил он, выступая перед членами ПНД.

По его словам, вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс приведет к продолжению конфликта в Украине.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны на Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества", - сказал он.