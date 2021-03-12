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ВОЗ дала рекомендации по вакцине AstraZeneca

Новина українською → Женева, Пятница 12 марта 2021 13:26
ВОЗ дала рекомендации по вакцине AstraZeneca Фото: AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решения ряда стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом.

Об этом она сказала в ходе брифинга в пятницу.

По ее словам, позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски.

"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", - заявила Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщения об AstraZeneca.

"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Как писало РБК-Украина, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли аналогичное решение.

Сегодня стало известно, что применение препарата приостановил и Таиланд.

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