В ЕС опровергли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".