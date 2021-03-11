В ЕС опровергли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов
Вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.
"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".
"По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических происшествий среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных вакциной COVID-19 AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.