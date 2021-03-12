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ВООЗ дала рекомендації по вакцині AstraZeneca

Новость на русском → Женева, П'ятниця 12 березня 2021 13:26
ВООЗ дала рекомендації по вакцині AstraZeneca Фото: AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що користь вакцини від коронавірусу AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Використання рекомендується продовжити, попри рішення ряду країн ЄС призупинити вакцинацію препаратом.

Про це вона сказала в ході брифінгу в п'ятницю.

За її словами, позиція Комісії європейських медичних агентств по спостереженню й оцінці ризиків полягає у тому, що користь вакцини продовжує перевищувати ризики.

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал", - заявила Харріс.

Представник ВООЗ відзначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

"Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчається, тому що поки незрозуміло, очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.

Європейське агентство з лікарських засобів вчора заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 фармацевтичної компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів. Застосування вакцини можна продовжувати.

Як писало РБК-Україна, в Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Після цього уряди Італії, Норвегії та Ісландії прийняли аналогічне рішення.

Сьогодні стало відомо, що застосування препарату призупинив і Таїланд.

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