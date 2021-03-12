ВООЗ дала рекомендації по вакцині AstraZeneca

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що користь вакцини від коронавірусу AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Використання рекомендується продовжити, попри рішення ряду країн ЄС призупинити вакцинацію препаратом.

Про це вона сказала в ході брифінгу в п'ятницю.

За її словами, позиція Комісії європейських медичних агентств по спостереженню й оцінці ризиків полягає у тому, що користь вакцини продовжує перевищувати ризики.

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал", - заявила Харріс.

Представник ВООЗ відзначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

"Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчається, тому що поки незрозуміло, очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.