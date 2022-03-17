Продолжим делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя, - мэр

Он отметил, что за два дня 6,5 тысячи частных автомобилей выехали из Мариуполя, который находится в блокаде.

Бойченко рассказал, что последние 5 дней делалось все, чтобы колона транспорта с гуманитарным грузом и автобусами въехала в Мариуполь.

Хотя режима "тишины" так и не было, частный транспорт начали выпускать из города. Мариупольцы поехали под обстрелами, в том числе из "Градов" и ракетными ударами.

Некоторых жителей Мариуполя, которые смогли добраться до города Бердянск, но поехать дальше не смогли по разным причинам - удалось забрать автобусами.

Часть мариупольцев вывезли в Запорожье, где людям предоставляют необходимую первую помощь.

Также мэр рассказал, что в среду, 16 марта, российские оккупанты бомбили и уничтожили Драматический театр, где укрывались более тысячи человек. Этот циничный удар врагу никогда не будет прощен, подчеркнул он.

"Будем продолжать делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя", - сказал Бойченко.

Видео: мэр Мариуполя высказался о ситуации с эвакуацией и обстрелах города российскими оккупантами