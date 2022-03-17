Продовжимо робити все, щоб вивезти якомога більше людей з Маріуполя, - мер

Він зазначив, що за два дні 6,5 тисячі приватних автомобілів виїхали з Маріуполя, який знаходиться в блокаді.

Бойченко розповів, що останні 5 днів робилося все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем і автобусами в'їхала в Маріуполь.

Хоча режиму "тиші" так і не було, приватний транспорт почали випускати з міста. Маріупольці поїхали під обстрілами, в тому числі з "Градів" і ракетними ударами.

Деяких жителів Маріуполя, які змогли дістатися до міста Бердянськ, але поїхати далі не змогли з різних причин - вдалося забрати автобусами.

Частину маріупольців вивезли до Запоріжжя, де людям надають необхідну першу допомогу.

Також мер розповів, що в середу, 16 березня, російські окупанти бомбили та знищили Драматичний театр, де укривалася понад тисяча людей. Цей цинічний удар ворогові ніколи не буде прощено, наголосив він.

"Будемо продовжувати робити все, щоб вивезти якомога більше людей з Маріуполя", - сказав Бойченко.

Відео: мер Маріуполя висловився про ситуацію з евакуацією та обстріли міста російськими окупантами