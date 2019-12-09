Для продовження пошуку в Одесі необхідно укріпити стіни коледжу

Фото: місце події (facebook.com/maksymkutsyi)

Експерти розробляють план укріплення будівлі

Для того, щоб продовжити пошуки можливих жертв пожежі в коледжі Одеси, необхідно укріпити стіни будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.

Зазначається, що київські експерти та спеціалісти Одеської державної академії будівництва та архітектури працюють над створенням плану укріплення будівлі.

"Наразі існує велика загроза обвалу стін. Аби рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки - необхідно укріпити стіни", - написав Куций.

За планом, стіни оздоблять металевим каркасом, який втримає їх від завалення. Пропозицію комісії експертів спрямують до Києва. Щойно її узгодять, будівельники почнуть зводити каркас.

Металева конструкція дозволить рятувальникам та поліцейським безперешкодно працювати на території пожежі.

Наразі під завалами можуть перебувати ще четверо осіб. Аби знайти людей якомога скоріше, всі служби працюють у цілодобовому режимі.

Як відомо, в результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Вночі знайшли тіла ще двох людей.

Нагадаємо, 4 грудня у одеському коледжі економіки сталась масштабна пожежа. Поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.