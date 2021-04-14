Продлят ли локдаун в Киеве: городская комиссия сегодня примет решение

"Ограничения "красной зоны" в столице были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациями города, где примут решение о дальнейших шагах в отношении карантинных ограничений в Киеве", - заявил мэр на брифинге в понедельник, 12 апреля.

Снижение уровня COVID-госпитализаций в Киеве

Накануне, 13 апреля, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. Поэтому в ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

Он заявил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине сложная, но уровень госпитализаций в Киеве стабилизировался.

"Локдаун, к сожалению, очень медленно уменьшает количество (больных коронавирусом - ред.). Но радует, что те области, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности, Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в "красной" зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из "красной" зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - сказал Радуцкий.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан подтвердил, что уровень госпитализаций в Киеве немного стабилизировался. Но сейчас увеличился срок лечения пациентов с COVID в стационарах.

"Если раньше люди две недели лечились, то сегодня это три недели. Поэтому нагрузка на медицинскую сферу остается высокой", - отметил Рубан.

Судьба локдауна в Киеве: на что будет опираться комиссия ТЭБ ЧС

На прошлой неделе Виталий Кличко пояснил, что при принятии решения относительно дальнейшего формата карантина в Киеве местная власть будет исходить из динамики заболеваемости COVID. Он подчеркнул, что существует вероятность продолжения локдауна до 10 мая.

"Будем исходить из цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это (продление локдауна - ред.) может произойти", - сказал мэр.

По его словам, продление ограничений "красной" зоны возможно при сохранении уровня динамики заболеваемости коронавирусом в столице.

"Красная" зона в Киеве: какие ограничения действуют сейчас

Сейчас в Киеве действуют ограничения "красного" уровня. В частности, не работают ТРЦ, кинотеатры и театры, кафе и рестораны обслуживают клиентов только на вынос.

Транспорт в Киеве работает, но в режиме спецперевозок. Поэтому, для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, пассажиру необходимо иметь спецпропуск, а также паспорт. Пригородный транспорт курсирует без пропусков. Ограничений на железной дороге и авиаперевозок пока нет.

Кроме этого, Киевский метрополитен изменил график движения поездов на время локдауна. Интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут.