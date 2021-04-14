Чи продовжать локдаун в Києві: міська комісія сьогодні прийме рішення

"Обмеження "червоної зони" у столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві", - заявив мер на брифінгу в понеділок, 12 квітня.

Зниження рівня COVID-госпіталізацій в Києві

Напередодні, 13 квітня, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Тож найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

Він заявив, що в цілому ситуація з коронавірусом в Україні складна, але рівень госпіталізацій в Києві стабілізувався.

"Локдаун, на жаль дуже повільно зменшує кількість (хворих на коронавірус - ред.). Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема, Закарпатська область, вийшла на нормальні показники і вже не в "червоній" зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з "червоної" зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - сказав Радуцький.

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан підтвердив, що рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався. Але зараз збільшився термін лікування пацієнтів з COVID в стаціонарах.

"Якщо раніше люди два тижні лікувалися, то сьогодні це три тижні. Тому навантаження на медичну сферу залишається високою", - наголосив Рубан.

Доля локдауну в Києві: на що спиратиметься комісія ТЕБ НС

Минулого тижня Віталій Кличко пояснив, що при ухваленні рішенні щодо подальшого формату карантину в Києві місцева влада буде виходити з динаміки захворюваності на COVID. Він підкреслив, що існує ймовірність продовження локдауну до 10 травня.

"Будемо виходити з цифр захворюваності. І якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це (продовження локдауну - ред.) може статися", - сказав мер.

За його словами, продовження обмежень "червоної" зони можливе за збереження рівня динаміки захворюваності на коронавірус у столиці.

"Червона" зона в Києві: які обмеження діють зараз

Наразі в Києві діють обмеження "червоного" рівня. Зокрема, не працюють ТРЦ, кінотеатри та театри, кафе і ресторани обслуговують клієнтів лише на винос.

Транспорт у Києві працює, але в режимі спецперевезень. Тож, для того, щоб скористатися громадським транспортом, пасажирові необхідно мати спецперепуску, а також паспорт. Приміський транспорт курсує без перепусток. Обмежень на залізниці та авіаперевезень наразі немає.

Окрім цього, Київський метрополітен змінив графік руху поїздів на час локдауну. Інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин.