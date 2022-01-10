UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Длились почти 8 часов. В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям"

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская и российская делегация завершили в Женеве первые переговоры по так называемым "гарантиям безопасности", которые предложила Москва. Переговоры длились почти восемь часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста телеканала CNN Дженифер Хенслер.

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", - рассказала она.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую - замгосударственного секретаря Венди Шерман.

Среди предложенных Россией "гарантий безопасности" есть требование о нерасширении НАТО на Восток за счет вступления Украины. Также Россия желает сокращения американского присутствия в Восточной Европе. Путем переговоров с РФ американская сторона хочет снять напряженность вокруг границ Украины.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЖенева