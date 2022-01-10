Длились почти 8 часов. В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям"

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", - рассказала она.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую - замгосударственного секретаря Венди Шерман.

Среди предложенных Россией "гарантий безопасности" есть требование о нерасширении НАТО на Восток за счет вступления Украины. Также Россия желает сокращения американского присутствия в Восточной Европе. Путем переговоров с РФ американская сторона хочет снять напряженность вокруг границ Украины.

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