Обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с отвода войск России, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Россия пытается перевести разговор в другое русло, грозя новой войной. Она считает, что обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода войск России.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ее брифинг вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, требование России к союзникам не является переговорной позицией. Стефанишина заявила, что агрессор не в той позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не покинут украинскую границу.

"Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение "гарантий безопасности" должно начинаться с отвода войск от границ Украины", - заявила она.