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Обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с отвода войск России, - Стефанишина

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Киев, Понедельник 10 января 2022 13:38
Обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с отвода войск России, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Россия пытается перевести разговор в другое русло, грозя новой войной. Она считает, что обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода войск России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее брифинг вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, требование России к союзникам не является переговорной позицией. Стефанишина заявила, что агрессор не в той позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не покинут украинскую границу.

"Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение "гарантий безопасности" должно начинаться с отвода войск от границ Украины", - заявила она.

Напомним, США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности".

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Российская Федерация Ольга Стефанишина
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