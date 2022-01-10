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Тривали майже 8 годин. У Женеві завершилися переговори США та Росії щодо "гарантій"

Автор: Дмитро Левицький

Американська та російська делегація завершили у Женеві перші переговори щодо так званих "гарантій безпеки", які запропонувала Москва. Переговори тривали майже вісім годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста телеканалу CNN Дженіфер Хенслер.

"Переговори між чиновниками США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід", - розповіла вона.

Російську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську - заступник державного секретаря Венді Шерман.

Серед запропонованих Росією "гарантій безпеки" є вимога щодо нерозширення НАТО на Схід за рахунок вступу України. Також Росія хоче скорочення американської присутності у Східній Європі. Шляхом переговорів з РФ американська сторона хоче зняти напруженість довкола кордонів України.

Нагадаємо, напередодні переговорів Рябков заявив, що американська сторона повинна бути готова до компромісів.

А віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що обговорення "гарантій безпеки" має початися з відведення російських військ.

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