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Продолжается третья операция по эвакуации из Мариуполя, - генсек ООН

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 06 мая 2022 01:44
Продолжается третья операция по эвакуации из Мариуполя, - генсек ООН Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц. Спасены около 500 человек за время работы гуманитарного коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гутерриша в Совбезе ООН.

Он отметил, что представители ООН и Международного комитета Червного Креста проводят сложную операцию и координируют свои действия с представителями российских оккупантов и правительством Украины.

"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение - после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, пищи и санитарных условий", - сказал генсек ООН.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, анонсирована эвакуация из Мариуполя 5 мая - сбор запланирован на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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