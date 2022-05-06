Триває третя операція з евакуації з Маріуполя, - генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на території заводу "Азовсталь" приступили до третього етапу евакуації цивільних осіб. Врятовано близько 500 осіб за час роботи гуманітарного коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гутерріша в Радбезі ООН.

Він зазначив, що представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста проводять складну операцію і координують свої дії з представниками російських окупантів і урядом України.

"На сьогодні в цілому близько 500 цивільних осіб отримали довгоочікуване полегшення - після того, як прожили під безперервними обстрілами і в умовах нестачі води, їжі та санітарних умов", - сказав генсек ООН.