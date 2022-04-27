ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ поймала РФ на очередной лжи, перехватив разговор оккупанта о реальных потерях

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 13:04
СБУ поймала РФ на очередной лжи, перехватив разговор оккупанта о реальных потерях Фото: СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта (cecbce)
Автор: Наталия Гурковская

Военное руководство России в несколько раз занижает потери оккупантов в войне в Украине. Именно об этом свидетельствуют новый перехват СБУ разговора российского военного с товарищем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" - рассказывает он своему другу.

Оккупант отмечает, что гибнут не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

"Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" - добавляет он.

В СБУ добавляют, что таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много.

"Оккупанты и сами понимают - пропагандистские сказки, которые им рассказывают по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину российская сторона потеряла уже около 22 400 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных украинскими силами танков приближается к 940.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке