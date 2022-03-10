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Продолжается круговая оборона Мариуполя, - Генштаб

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 07:33
Продолжается круговая оборона Мариуполя, - Генштаб Фото: украинские бойцы держат круговую оборону Мариуполя (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Украинские войска 10 марта продолжают сдерживать наступление российской армии в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, наши бойцы защищают Харьков и Ахтырку. Также продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В Северской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова, и принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Напомним, Генштаб предупредил о возможных диверсиях в Ровенской и Львовской областях. Отмечается, что враг может проводить диверсии на военных и инфраструктурных объектах.

Мы также писали о том, что по данным Bellingcat, Россия попытается "заморозить" войну против Украины через 7-10 дней. Расследователь Христо Грозев считает, что окончание войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.

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