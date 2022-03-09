Генштаб предупредил о возможных диверсиях в Ровенской и Львовской областях
Западная и Северо-западная части Украины остаются относительно спокойными направлениями. Однако российские оккупанты планируют проведение диверсий в Ровенской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что диверсии могут быть на военных и инфраструктурных объектах.
"Сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты срывают эвакуации мирного населения в городе Изюм Харьковской области и открыли огонь.
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