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Продолжает расти. Цена на газ в Европе превысила 840 долларов

Автор: Тиберий Юрик

Цена на газ в Европе достигла отметки в 842,5 долларов за тысячу кубометров. Биржевая цена газа снова побила исторический рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 842,5 долларов за тысячу кубометров или 68,995 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы. Кроме того, причиной роста цен также называют отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, что Польша намерена стать полностью независимой от поставок российского газа с 2023 года.

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Цена на газГаз