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Продовжує зростати. Ціна на газ в Європі перевищила 840 доларів

Автор: Тіберій Юрик

Ціна на газ в Європі досягла позначки в 842,5 доларів за тисячу кубометрів. Біржова ціна газу знову побила історичний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.

Згідно з даними біржі, ціна Жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 842,5 доларів за тисячу кубометрів або 68,995 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Зазначимо, ціни на газ зростають на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи. Крім того, причиною зростання цін також називають відмову "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо, що Польща має намір стати повністю незалежною від поставок російського газу з 2023 року.

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Ціна на газГаз