ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продолжает расти. Цена на газ в Европе превысила 840 долларов

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 09:38
Продолжает расти. Цена на газ в Европе превысила 840 долларов Фото: цена на газ в Европе продолжает расти (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Цена на газ в Европе достигла отметки в 842,5 долларов за тысячу кубометров. Биржевая цена газа снова побила исторический рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 842,5 долларов за тысячу кубометров или 68,995 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы. Кроме того, причиной роста цен также называют отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, что Польша намерена стать полностью независимой от поставок российского газа с 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Газ
NEWS
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
DAILY
Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся