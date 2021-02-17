Продолжает распространяться. Мутации COVID выявили еще в 16 странах
В мире продолжают выявлять мутации коронавируса. Британский, южноафриканский, бразильский и японский штаммы COVID за неделю выявили еще в 16 странах.
Так, британскую мутацию COVID-19 выявили еще в 8 странах. С начала пандемии данную разновидность вируса подтвердили уже в 94 странах.
Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в двух странах, всего - в 46. Мутированный COVID из Бразилии и Японии зафиксировали еще в шести странах. Всего такая разновидность вируса обнаружена уже в 21 стране.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в Украине невозможно выявить мутации коронавируса из-за отсутствия оборудования.
Как сообщали ранее в ВОЗ, для того, чтобы проверить наличие мутаций коронавируса, образцы из Украины отправляют за границу. Пока положительных результатов не было выявлено.
Также РБК-Украина писало, что Европейский союз запустит программу по изучению мутаций COVID, чтобы запустить вакцину второго поколения.