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Продолжает распространяться. Мутации COVID выявили еще в 16 странах

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 11:04
Продолжает распространяться. Мутации COVID выявили еще в 16 странах Фото: тест на коронавирус (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В мире продолжают выявлять мутации коронавируса. Британский, южноафриканский, бразильский и японский штаммы COVID за неделю выявили еще в 16 странах.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Так, британскую мутацию COVID-19 выявили еще в 8 странах. С начала пандемии данную разновидность вируса подтвердили уже в 94 странах.

Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в двух странах, всего - в 46. Мутированный COVID из Бразилии и Японии зафиксировали еще в шести странах. Всего такая разновидность вируса обнаружена уже в 21 стране.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в Украине невозможно выявить мутации коронавируса из-за отсутствия оборудования.

Как сообщали ранее в ВОЗ, для того, чтобы проверить наличие мутаций коронавируса, образцы из Украины отправляют за границу. Пока положительных результатов не было выявлено.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз запустит программу по изучению мутаций COVID, чтобы запустить вакцину второго поколения.

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