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ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 февраля 2021 09:33
ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский союз запустит программу по изучению мутаций коронавируса для подготовки вакцин второго поколения. Запуск планируется 18 февраля.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Эта программа получила название HERA incubator, она объединит органы здравоохранения и лаборатории европейских стран и будет иметь собственное финансирование, сказала она.

"На данный момент параллельно с усилиями, предпринимаемыми в отношении разработки нынешних вакцин, мы должны помочь промышленным компаниям развивать мощности для производства вакцин второго поколения", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании.

Также в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса.

В ВОЗ ранее сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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