Продовжує поширюватися. Мутації COVID виявили ще в 16 країнах

У світі продовжують виявляти мутації коронавірусу. Британський, південноафриканський, бразильський і японський штами COVID за тиждень виявили ще в 16 країнах.

Так, британську мутацію COVID-19 виявили ще у 8 країнах. З початку пандемії даний різновид вірусу підтвердили вже в 94 країнах.

Штам коронавірусу з ПАР підтвердили в двох країнах, найбільше - у 46. Мутований COVID з Бразилії і Японії зафіксували ще в шести країнах. Всього така різновид вірусу виявлена вже в 21 країні.