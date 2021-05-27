Мы продолжаем работать для развития столицы, несмотря на попытки нам помешать, - Кличко

"Сегодня мы должны принять важные для города и киевлян решения, касающиеся и обновления инфраструктуры столицы, и экологии, и обновления подвижного состава общественного транспорта. Ведь даже в условиях, когда пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, когда мешают ключевым коммунальным предприятиям и структурным подразделениям нормально работать, нам надо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем. Мы не останавливаем воплощения проектов, которые начали. Продолжаем ремонт дорог, строительство и реконструкцию детских садов и школ, обновление зон отдыха в столице", - сказал Кличко.

Он также отметил, что полным ходом идут работы на ключевых объектах столицы.

"Продолжаем строительство метро на Виноградарь и Подольско-Воскресенского мостового перехода. Ко Дню Киева представляем первую очередь обновленной Пейзажной Аллеи. Я там каждый день бываю, проверяю - очень хороший будет объект. В начале лета откроем после реконструкции еще несколько столичных парков. То есть мы не останавливаемся. Хотя и пандемия, и политические игры вносят коррективы в сроки реализации некоторых планов. Хочу сказать одно: хаос, который пытаются посеять в столице, притеснения местного самоуправления, не пойдут на пользу ни Киеву, ни Украине в целом", - добавил он.

Кличко сообщил, что на заседании Киевсовета рассмотрят утверждение комплексной программы повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, утверждение природоохранных мероприятий в столице, кредитного и договора гарантий ЕБРР для приобретения столичным метрополитеном новых вагонов метро.