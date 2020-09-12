Ми продовжуємо боротьбу: Тіхановська виступила на підтримку масових акцій

Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Лідер противників правлячого режиму в Білорусі Світлана Тіхановська виступила з черговим відеозверненням напередодні запланованої масової акції протесту. На завтра в Білорусі оголошено проведення Маршу героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів.

Відповідне звернення оприлюднила її прес-служба в Telegram.

Зокрема, Тіхановська заявила, що за останній місяць білоруси стали героїчним народом.

"Я знаю, що в неділю планується Марш героїв о 14:00 в Мінську і регіонах. І я підтримую всіх, хто планує туди прийти. Ми продовжуємо боротьбу за свободу і разом. Живє Білорусь", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявляла, що до президії координаційної ради оберуть нових людей після затримання практично всіх її членів. На сьогодні вони заарештовані, білоруські правоохоронці підозрюють Марію Колеснікову, Максима Знака та інших у спробі захоплення державної влади.

Зазначимо, цього тижня Сейм Литви офіційно назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі. Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка литовський парламент вважає незаконним керівником країни. Також офіційний Вільнюс закликає міжнародну громадськість оцінити його дії по укладанню нових угод з Росією як злочин проти народу і фактичну анексію країни.