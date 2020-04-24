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Продление карантина более чем на два месяца усугубит падение экономики, - аналитик

Новости » Политика     24.04.2020 - 09:11
Продление карантина более чем на два месяца усугубит падение экономики, - аналитик
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ВВП Украины может упасть на 6-8% в 2020 году

Продление карантина в Украине - самая большая угроза для восстановления экономики. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис".

В комментарии РБК-Украина глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко рассказал, что с учетом двухмесячных ограничений и постепенного восстановления после них ВВП Украины может упасть на 6-8% в 2020 году. Есть большой риск ухудшения этого прогноза из-за неопределенности со сроками карантина, реакции экономики на него.

Также в инвесткомпании Concorde Capital после введения карантина пересмотрели свой макропрогноз, выйдя по нынешним меркам на достаточно оптимистические цифры: 4,5% падение ВВП и 7,4% инфляции.

"Наш прогноз основан на предположении, что усиленные карантинные меры продлятся не более двух месяцев. Если же правительство продлит карантин на более длительный срок, спад окажется более глубоким", - пояснила изданию аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина. Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц, а также создание большого количество рабочих мест.

РБК-Украина писало, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца.

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