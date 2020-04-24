Продовження карантину більш, ніж на два місяці, посилить падіння економіки, - аналітик

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ВВП України може впасти на 6-8% в 2020 році

Продовження карантину в Україні - найбільша загроза для відновлення економіки. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Рух на дотик: як Україна переживе нову економічну кризу".

В коментарі РБК-Україна голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко розповів, що з урахуванням двомісячних обмежень та поступового відновлення після них ВВП України може впасти на 6-8% в 2020 році. Є великий ризик погіршення цього прогнозу через невизначеність із термінами карантину, реакції економіки на нього.

Також в інвесткомпанії Concorde Capital після введення карантину переглянули свій макропрогноз, вийшовши за нинішніми мірками на досить оптимістичні цифри: 4,5% падіння ВВП і 7,4% інфляції.

"Наш прогноз заснований на припущенні, що посилені карантинні заходи триватимуть не більше двох місяців. Якщо ж уряд продовжить карантин на більш тривалий термін, спад виявиться більш глибоким", - пояснила виданню аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання, які необхідно виконати до початку виходу з карантину. По-перше - це збільшення кількості тестувань. По-друге, підвищення рівня забезпеченості лікарень, а також створення великої кількості робочих місць.

РБК-Україна писало, що на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня з-за очікуваного сплеску захворюваності на початку місяця.