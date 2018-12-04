Продление моратория на продажу земли вынужденный, но безальтернативный шаг, - нардеп

Фото: Вадим Ивченко

По мнению нардепа, аграрии не имеют средств на горючее, минеральные удобрения, обновление технического парка

Продолжение моратория на продажу земли вынужденный, но безальтернативный шаг. Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко на совместном с фермерами брифинге в парламенте, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Аграрии принесли под Верховную раду цеп. Они говорят, что при нынешней аграрной политике скоро им ничего другого не останется, как использовать его вместо комбайна. Сегодня небольшие фермеры обделены государственной поддержкой. Заверения властей, что на развитие фермерского движения направлены рекордные средства, – это пока только обещания", – подчеркивает он.

По словам Ивченко, сейчас аграрии не имеют средств на горючее, минеральные удобрения, обновления технического парка. 4,5 млн единоличных хозяйств остаются вне аграрным рынком. Они не могут нормально реализовывать свою продукцию, а их работники не получают пенсионного стажа.

По мнению народного избранника, все понимают, что продление моратория – это временная мера, но он должен быть продолжен пока "аграрная политика повернется лицом к малому фермера и единоличника".

"Когда у нас заработает нормальная кредитная система, чтобы можно было взять кредит под покупку земли под низкие проценты, так как это происходит в Европе, когда в Украине будут созданы сельскохозяйственные кооперативы, которые будут иметь возможность продавать свою продукцию и экспортировать ее за пределы страны, только тогда можно начинать консультации относительно отмены моратория", – подчеркнул Ивченко

По мнению президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Ивана Томича, решение о продлении моратория на продажу земли должно быть принято на текущей неделе. Это может быть, как зарегистрирован Юлией Тимошенко проект закона, так и любой другой – аналогичный по содержанию.

"Это будет четким сигналом стабильности в защите украинской земли. Также требуем урегулировать вопрос относительно земель постоянного пользования. Есть несколько законопроектов, ни один из которых не поддержан и не внесен в зал аграрным комитетом — олигархическим и таким, в котором отсутствует крестьянская душа и четкие намерения защитить украинское фермерство", – заявил Иван Томич.

По словам еще одного участника брифинга – фермера Василия Ратюка – во время войны депутаты, как никогда, должны следить за украинскую землю.

"Сегодня наши ребята, которые стоят на передовой, берегут нашу землю от внешнего врага. Мы не можем дать слабину и потерять нашу землю из-за отмены моратория", – призвал он.