Продержимся максимум месяц, - "Черкассыоблэнерго"

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Компания вынуждена была отправить работников в оплачиваемые отпуска

Уровень оплаты населением за электроэнергию снизился на 30% и если неплатежи продолжат расти, облэнерго продержится максимум месяц. Об этом заявил председатель правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, передает РБК-Украина.

"Уже сейчас видно, что поступления у нас упали по сравнению с прошлым месяцем где-то на процентов 30 на этот момент", - сообщил Самчук.

Он отметил, что компания вынуждена была отправить работников в оплачиваемые отпуска и выплачивает им две трети от заработной платы. Поступлений, которые облэнерго получает сейчас, хватает лишь на расчеты с работниками. Руководитель компании отметил, если кризис неплатежей будет расти, предприятие сможет продержаться до мая.

"Этот месяц еще выдержим. Налоги уже в этом месяце мы не сможем платить. Это где-то миллионов 15. С "Укрэнерго" мы уже не можем рассчитываться. И ситуация такова, что юридические потребители уже также начинают, хотят уклониться от уплаты, особенно бюджетные организации. Но это будет коллапс", - сказал Самчук.

Напомним, ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.

Руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.