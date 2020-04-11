ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продержимся максимум месяц, - "Черкассыоблэнерго"

Новости » Энергетика     11.04.2020 - 16:53
Продержимся максимум месяц, - "Черкассыоблэнерго"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Компания вынуждена была отправить работников в оплачиваемые отпуска

Уровень оплаты населением за электроэнергию снизился на 30% и если неплатежи продолжат расти, облэнерго продержится максимум месяц. Об этом заявил председатель правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, передает РБК-Украина.

"Уже сейчас видно, что поступления у нас упали по сравнению с прошлым месяцем где-то на процентов 30 на этот момент", - сообщил Самчук.

Он отметил, что компания вынуждена была отправить работников в оплачиваемые отпуска и выплачивает им две трети от заработной платы. Поступлений, которые облэнерго получает сейчас, хватает лишь на расчеты с работниками. Руководитель компании отметил, если кризис неплатежей будет расти, предприятие сможет продержаться до мая.

"Этот месяц еще выдержим. Налоги уже в этом месяце мы не сможем платить. Это где-то миллионов 15. С "Укрэнерго" мы уже не можем рассчитываться. И ситуация такова, что юридические потребители уже также начинают, хотят уклониться от уплаты, особенно бюджетные организации. Но это будет коллапс", - сказал Самчук.

Напомним, ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.

Руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Тимошенко рассказала о критической ситуации в энергетике Кабмин ищет возможности для увеличения экспорта электроэнергии, - Шмыгаль
Новости Украины карантинЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь