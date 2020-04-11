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Протримаємось максимум місяць, - "Черкасиобленерго"  

Новини » Енергетика     11.04.2020 - 16:53
Протримаємось максимум місяць, - "Черкасиобленерго"  
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Компанія змушена була відправити працівників в оплачувані відпустки

Рівень оплати населенням за електроенергію знизився на 30% і якщо неплатежі продовжать зростати, обленерго протримається максимум місяць. Про це заявив голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук, передає РБК-Україна.

"Вже зараз видно, що надходження у нас впали у порівнянні з минулим місяцем десь на відсотків 30 на цей момент", - повідомив Самчук.

Він зазначив, що компанія змушена була відправити працівників в оплачувані відпустки та виплачує їм дві третини від заробітної плати. Надходжень, які обленерго отримує зараз, вистачає лише на розрахунки з працівниками. Керівник компанії наголосив, якщо криза неплатежів зростатиме, підприємство зможе протриматись до травня.

"Цей місяць ще витримаємо. Податки вже в цьому місяці ми не зможемо платити. Це десь мільйонів 15. З "Укренерго" ми вже не можемо розраховуватися. І ситуація така, що юридичні споживачі вже також починають, хочуть ухилитися від сплати, особливо бюджетні організації. Але це буде колапс", - сказав Самчук.

Нагадаємо, раніше голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

Керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зменшення платежів за спожиту електроенергію підприємство може запровадити віялове вимкнення електропостачання для підприємств та побутових споживачів.

Своєю чергою, народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

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