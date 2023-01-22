Продемонструють єдність проти РФ. Глави МЗС країн G7 проведуть зустріч у Мюнхені
Глави МЗС країн "Великої сімки" у лютому проведуть спільну зустріч на знак єдності напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
За словами дипломатичних джерел, перша зустріч високопоставлених дипломатів країн G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого.
Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі головуватиме на зустрічі, оскільки цього року керівну роль у G7 взяла на себе Японія. Передбачається, що на запланованій зустрічі міністри закордонних справ підтвердять свою солідарність щодо тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України.
Очікується, що глави МЗС Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку на основі верховенства закону.
Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни сприятимуть співпраці "Великої сімки" з метою підтримки України у війні з РФ.
Також раніше країни "Великої сімки" заявили про готовність виділити Україні 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.
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