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Продемонстрируют единство против РФ. Главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене

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Берлин, Воскресенье 22 января 2023 05:09
Продемонстрируют единство против РФ. Главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене Фото: главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главы МИД стран "Большой семерки" в феврале проведут совместную встречу в знак единства в преддверии первой годовщины российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По словам дипломатических источников, первая встреча высокопоставленных дипломатов стран G7 в 2023 году состоится на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси будет председательствовать на встрече, поскольку в этом году руководящую роль в G7 приняла на себя Япония. Предполагается, что на запланированной встрече министры иностранных дел подтвердят свою солидарность в оказании давления на Россию с целью прекращения агрессии и в поддержке Украины.

Ожидается, что главы МИД Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза также подтвердят важность поддержания международного порядка на основе верховенства закона.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ.

Также ранее страны "Большой семерки" заявили о готовности выделить Украине 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

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