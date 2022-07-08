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"Продэксим" узнал соперников в футзальной Лиге чемпионов

Фото: "Продэксим" в сезоне 2021/22 (facebook.com/mfcprodexim)
Автор: Антон Федорцив

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка предварительного и основного этапов футзальной Лиги чемпионов 2022/23. Соперников получил и херсонский "Продэксим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Отечественный гранд начнет турнир по пути А. Херсонцы по итогам жеребьевки оказались в группе 4.

Соперниками "Продэксима", который из-за норм регламента в еврокубках будет называться "Херсон", стали лиссабонская "Бенфика", венгерский "Халадаш" и румынский "Юнайтед Галац". В следующий раунд пройдут три лучших коллектива.

Матчи основного раунда Лиги чемпионов запланированы на октябрь. Сильнейшие 16 команд попадут в элит-раунд. Там их разделят на 4 квартета, победители которых окажутся в полуфинале турнира.

Ассоциация футзала Украины отдала путевку в Лигу чемпионов "Продэксиму" после досрочного завершения чемпионата в Экстра-лиге. Победителей и призеров соревнований не определяли.

К слову, украинская сборная получила соперников в квалификации к футзальному ЧМ-2024.

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Лига Чемпионов