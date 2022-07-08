"Продексім" дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів

Вітчизняний гранд розпочне турнір зі шляху А. Херсонці за підсумками жеребкування опинилися в групі 4.

Суперниками "Продексіма", який через норми регламенту в єврокубках називатиметься "Херсон", стали лісабонська "Бенфіка", угорський "Халадаш" і румунський "Юнайтед Галац". До наступного раунду пройдуть три найкращі колективи.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів заплановані на жовтень. Найсильніші 16 команд потраплять в еліт-раунд. Там їх розділять на 4 квартети, переможці яких опиняться у півфіналі турніру.