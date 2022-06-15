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"Продэксим" получил место в футзальной Лиге чемпионов без чемпионского титула

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 20:38
"Продэксим" получил место в футзальной Лиге чемпионов без чемпионского титула Фото: "Продэксим" будет играть в футзальной Лиге чемпионов (mfc-prodexim.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация футзала Украины отдала путевку в Лигу чемпионов херсонскому "Продэксиму" после досрочного завершения чемпионата в Экстра-лиге.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на пост ассоциации в Facebook.

Исполком АФУ смирился с невозможностью завершить сезон 2021/22. Из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины все футзальные соревнования досрочно завершены. Победителей и призеров турниров не определяли.

Турнирное положение во всех лигах было зафиксировано по состоянию на 24 февраля. Таким образом, первым в Экстра-лиге финишировал "Продэксим". Херсонская команда сыграет в Лиге чемпионов. Правда, из-за норм регламента в еврокубках она будет называться "Херсон".

Кроме того, ассоциация приступила к работе над подготовкой вариантов проведения нового сезона чемпионата Украины. Дедлайн запланирован на 15 июля.

К слову, киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов.

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