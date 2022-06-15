"Продэксим" получил место в футзальной Лиге чемпионов без чемпионского титула

Ассоциация футзала Украины отдала путевку в Лигу чемпионов херсонскому "Продэксиму" после досрочного завершения чемпионата в Экстра-лиге.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на пост ассоциации в Facebook .

Исполком АФУ смирился с невозможностью завершить сезон 2021/22. Из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины все футзальные соревнования досрочно завершены. Победителей и призеров турниров не определяли.

Турнирное положение во всех лигах было зафиксировано по состоянию на 24 февраля. Таким образом, первым в Экстра-лиге финишировал "Продэксим". Херсонская команда сыграет в Лиге чемпионов. Правда, из-за норм регламента в еврокубках она будет называться "Херсон".

Кроме того, ассоциация приступила к работе над подготовкой вариантов проведения нового сезона чемпионата Украины. Дедлайн запланирован на 15 июля.