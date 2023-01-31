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З продажу "Челсі". Абрамович передасть 2,3 млрд фунтів стерлінгів для України, - The Telegraph

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Вівторок 31 січня 2023 15:52
З продажу "Челсі". Абрамович передасть 2,3 млрд фунтів стерлінгів для України, - The Telegraph Фото: російський мільярдер Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський олігарх Роман Абрамович передасть 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів) із продажу футбольного клубу "Челсі" до фонду для України. Проте відповідне рішення має схвалити Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів.

Урядові інсайдери видання повідомляють, що новий фонд перебуває на межі отримання схвалення Комісії з питань благодійності. Однак, як передбачається, вони також мають отримати остаточне "зелене світло" з Європи, оскільки Абрамович також перебуває під санкціями там.

Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом та Абрамовичем, коли у травні минулого року було підписано угоду про продаж "Челсі".

У найближчі два тижні будуть представлені подробиці про правління та проєкти благодійної організації. Передбачається, що Пенроуз підтримував постійні контакти з урядом та відвідував Україну протягом 2022 року.

Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що Абрамович ухвалив рішення продати лондонський футбольний клуб "Челсі", а отримані кошти передати Україні.

У травні 2022 року ЗМІ повідомили, що Абрамович продав клуб за 5,2 млрд доларів.

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