З продажу "Челсі". Абрамович передасть 2,3 млрд фунтів стерлінгів для України, - The Telegraph

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Видання зазначає, що сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів.

Урядові інсайдери видання повідомляють, що новий фонд перебуває на межі отримання схвалення Комісії з питань благодійності. Однак, як передбачається, вони також мають отримати остаточне "зелене світло" з Європи, оскільки Абрамович також перебуває під санкціями там.

Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом та Абрамовичем, коли у травні минулого року було підписано угоду про продаж "Челсі".

У найближчі два тижні будуть представлені подробиці про правління та проєкти благодійної організації. Передбачається, що Пенроуз підтримував постійні контакти з урядом та відвідував Україну протягом 2022 року.

Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що Абрамович ухвалив рішення продати лондонський футбольний клуб "Челсі", а отримані кошти передати Україні.

У травні 2022 року ЗМІ повідомили, що Абрамович продав клуб за 5,2 млрд доларів.

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