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Продажі військових товарів на Wildberries рекордно впали після атак ЗСУ, - ЗМІ

18:18 07.08.2026 Пт
2 хв
Попри всі заперечення на маркетплейсі торгували бронежилетами і дронами
aimg Олена Бджола
Фото: російський маркетплейс Wildberries у Москві (Getty Images)

За три місяці через Wildberries продали товарів військового призначення на 1,646 мільярда рублів. Проте удари ЗСУ змінили все.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Wildberries продає менше товарів для війни

Продажі маркетплейсу впали на 20-40% після ударів української армії по складах компанії

Видання отримало доступ до даних внутрішньої системи для продавців на Wildberries за період із початку травня до початку серпня.

"Верстка" проаналізувала товари в категоріях:

  • "Бронеодяг",
  • "Коптери",
  • "Аксесуари для квадрокоптерів",
  • "Аксесуари для зброї",
  • "Прилади нічного бачення",
  • "Приціли мисливські".

Всього в цих категоріях доступно як мінімум 31,5 тисяч товарів, пише видання.

У категорії "Бронеодяг" представлено як мінімум 2,8 тисяч карток товарів, серед них "Бронежилет БР2 Архістратиг" та "Бронежилет військовий тактичний РІДНИЙ 2.0" - середній чек за три місяці становив 16800 рублів.

У всіх цих категоріях продаж товарів послідовно падає після атак з інфраструктури маркетплейсу.

Які збитки

Найсильнішим виявилося падіння продажів у категорії "Аксесуари для квадрокоптерів" за два тижні з 18 по 31 липня:

  • на 39% менше замовлень,
  • на 36% менше викупів.

За останні три місяці в цій категорії було продано товарів на 118 мільйонів рублів.

У категорії "Бронеодяг" за два ці самі тижні з початку українських атак кількість замовлень впала на 24%, а кількість викупів - на 40%. За останні три місяці в ній було продано товарів на 472 мільйони рублів.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі. Місто розташоване на відстані понад 1700 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, найбільші державні банки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - демонструють погіршення якості кредитних портфелів. Зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.

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