RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Продажи военных товаров на Wildberries рекордно упали после атак ВСУ, - СМИ

18:18 07.08.2026 Пт
2 мин
Вопреки всем возражениям, на маркетплейсе торговали бронежилетами и дронами
aimg Елена Бджола
Фото: российский маркетплейс Wildberries в Москве (Getty Images)

За три месяца через Wildberries продали товаров военного назначения на 1,646 миллиарда рублей. Однако удары ВСУ изменили все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

Wildberries продает меньше товаров для войны

Продажи маркетплейс упали на 20-40% после ударов украинской армии по складам компании.

Издание получило доступ к данным внутренней системы для продавцов на Wildberries за период с начала мая по начало августа.

"Верстка" проанализировала товары в категориях:

  • "Бронеодежда",
  • "Коптеры",
  • "Аксессуары для квадрокоптеров",
  • "Аксессуары для оружия",
  • "Приборы ночного видения",
  • "Прицелы охотничьи".

Всего в этих категориях доступно как минимум 31,5 тысячи товаров, пишет издание.

В категории "Бронеодежда" представлено как минимум 2,8 тысячи карточек товаров, среди них "Бронежилет БР2 Архистратиг" и "Бронежилет военный тактический РОДНЫЙ 2.0" - средний чек за три месяца составлял 16800 рублей.

Во всех этих категориях продажи товаров последовательно падают после атак по инфраструктуре маркетплейса.

Какие убытки

Самым сильным оказалось падение продаж в категории "Аксессуары для квадрокоптеров" за две недели с 18 по 31 июля:

  • на 39% меньше заказов,
  • на 36% меньше выкупов.

За последние три месяца в этой категории было продано товаров на 118 миллионов рублей.

В категории "Бронеодежда" за две те же недели с начала украинских атак количество заказов упало на 24%, а количество выкупов - на 40%. За последние три месяца в ней было продано товаров на 472 миллиона рублей.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Город расположен на расстоянии более 1700 км от границы с Украиной.

Кроме того, крупнейшие государственные банки России - "Сбер" и "ВТБ" - демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей. Возрастают проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна России против Украины