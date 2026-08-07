Продажи военных товаров на Wildberries рекордно упали после атак ВСУ, - СМИ

За три месяца через Wildberries продали товаров военного назначения на 1,646 миллиарда рублей. Однако удары ВСУ изменили все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

Wildberries продает меньше товаров для войны

Продажи маркетплейс упали на 20-40% после ударов украинской армии по складам компании.

Издание получило доступ к данным внутренней системы для продавцов на Wildberries за период с начала мая по начало августа.

"Верстка" проанализировала товары в категориях:

"Бронеодежда",

"Коптеры",

"Аксессуары для квадрокоптеров",

"Аксессуары для оружия",

"Приборы ночного видения",

"Прицелы охотничьи".

Всего в этих категориях доступно как минимум 31,5 тысячи товаров, пишет издание.

В категории "Бронеодежда" представлено как минимум 2,8 тысячи карточек товаров, среди них "Бронежилет БР2 Архистратиг" и "Бронежилет военный тактический РОДНЫЙ 2.0" - средний чек за три месяца составлял 16800 рублей.

Во всех этих категориях продажи товаров последовательно падают после атак по инфраструктуре маркетплейса.

Какие убытки

Самым сильным оказалось падение продаж в категории "Аксессуары для квадрокоптеров" за две недели с 18 по 31 июля:

на 39% меньше заказов,

на 36% меньше выкупов.

За последние три месяца в этой категории было продано товаров на 118 миллионов рублей.

В категории "Бронеодежда" за две те же недели с начала украинских атак количество заказов упало на 24%, а количество выкупов - на 40%. За последние три месяца в ней было продано товаров на 472 миллиона рублей.