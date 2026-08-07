Продажи военных товаров на Wildberries рекордно упали после атак ВСУ, - СМИ
За три месяца через Wildberries продали товаров военного назначения на 1,646 миллиарда рублей. Однако удары ВСУ изменили все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".
Wildberries продает меньше товаров для войны
Продажи маркетплейс упали на 20-40% после ударов украинской армии по складам компании.
Издание получило доступ к данным внутренней системы для продавцов на Wildberries за период с начала мая по начало августа.
"Верстка" проанализировала товары в категориях:
- "Бронеодежда",
- "Коптеры",
- "Аксессуары для квадрокоптеров",
- "Аксессуары для оружия",
- "Приборы ночного видения",
- "Прицелы охотничьи".
Всего в этих категориях доступно как минимум 31,5 тысячи товаров, пишет издание.
В категории "Бронеодежда" представлено как минимум 2,8 тысячи карточек товаров, среди них "Бронежилет БР2 Архистратиг" и "Бронежилет военный тактический РОДНЫЙ 2.0" - средний чек за три месяца составлял 16800 рублей.
Во всех этих категориях продажи товаров последовательно падают после атак по инфраструктуре маркетплейса.
Какие убытки
Самым сильным оказалось падение продаж в категории "Аксессуары для квадрокоптеров" за две недели с 18 по 31 июля:
- на 39% меньше заказов,
- на 36% меньше выкупов.
За последние три месяца в этой категории было продано товаров на 118 миллионов рублей.
В категории "Бронеодежда" за две те же недели с начала украинских атак количество заказов упало на 24%, а количество выкупов - на 40%. За последние три месяца в ней было продано товаров на 472 миллиона рублей.
Ранее РБК-Украина писало, что 7 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Город расположен на расстоянии более 1700 км от границы с Украиной.
Кроме того, крупнейшие государственные банки России - "Сбер" и "ВТБ" - демонстрируют ухудшение качества кредитных портфелей. Возрастают проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.