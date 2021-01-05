ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Продаж землі іноземцям: в Мінагрополітики назвали строки референдуму

Київ, Вівторок 05 січня 2021 15:00
Продаж землі іноземцям: в Мінагрополітики назвали строки референдуму
Фото: земля (map.land.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. Голосування відбудеться протягом найближчих трьох років.

Про це в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita сказав міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко.

"Зараз землі сільськогосподарського призначення доступні для покупки тільки для фізичних осіб, які є громадянами України. На референдумі, який відбудеться протягом трьох років, буде вирішено питання про купівлю іноземцями земель сільськогосподарського призначення", - сказав він.

Як зазначив міністр, в даний час іноземці можуть брати землю в довгострокову оренду.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% переконані, що людей змусять продавати свою землю за безцінь.

Зазначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, після зняття мораторію на продаж землі лише 6% власників мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частина..

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка земляреферендум

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся