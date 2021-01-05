Продаж землі іноземцям: в Мінагрополітики назвали строки референдуму

Фото: земля (map.land.gov.ua)

Питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. Голосування відбудеться протягом найближчих трьох років.

Про це в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita сказав міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко.

"Зараз землі сільськогосподарського призначення доступні для покупки тільки для фізичних осіб, які є громадянами України. На референдумі, який відбудеться протягом трьох років, буде вирішено питання про купівлю іноземцями земель сільськогосподарського призначення", - сказав він.

Як зазначив міністр, в даний час іноземці можуть брати землю в довгострокову оренду.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% переконані, що людей змусять продавати свою землю за безцінь.

Зазначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, після зняття мораторію на продаж землі лише 6% власників мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частина..