Продажа военных облигаций не покрывает даже расходов на погашение ОВГЗ, - депозитарий НБУ

По данным депозитария, в период с 24 февраля до 4 июля 2022 года правительство Украины направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,3 млрд грн, 920,8 млн долларов и 168 млн евро. Привлечено в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке 85,6 млрд грн, 496,1 млн долларов и 283,4 млн евро.

В марте объем привлеченных правительством средств благодаря аукционам по продаже ОВГЗ на 10,6 млрд грн превышал погашение по внутренним долговым инструментам. Но в апреле, в мае и в июне сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило -2,9 млрд грн, -0,4 млрд грн и -21 млрд грн соответственно.

Ставки по ОВГЗ, которые размещались на аукционах в течение действия военного времени не менялись и составляют: