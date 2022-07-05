Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ

За даними депозитарію, у період із 24 лютого до 4 липня 2022 року уряд України спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 90,3 млрд грн, 920,8 млн доларів та 168 млн євро. Натомість залучено до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку 85,6 млрд грн, 496,1 млн доларів та 283,4 млн євро.

У березні обсяг залучених урядом коштів завдяки аукціонам із продажу ОВДП на 10,6 млрд грн перевищував погашення за внутрішніми борговими інструментами. Натомість у квітні, у травні та в червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,9 млрд грн, -0,4 млрд грн та -21 млрд грн відповідно.

Ставки за ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, упродовж дії воєнного часу не змінювалися і становлять: