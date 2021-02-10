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Продажа сегмента TikTok в США отложена. Байден пересматривает политику по Китаю, - WSJ

Автор: Роман Тверденко

Потенциальная продажа американского сегмента видеоплатформы TikTok отложена. Администрация президента США Джо Байдена пересматривает позиции по противодействию Китаю в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Известно, что администрация Джо Байдена сейчас исследует политику и меры, которые предпринимал в отношении противодействия китайским технологическим компаниям Дональд Трамп. Президент хочет выработать собственную политику по угрозам со стороны Китая, который может собирать данные американцев с помощью подобных приложений.

Сейчас представители Байдена общаются с владельцем TikTok ByteDance касательно безопасности данных и способов предотвращения получения доступа китайским правительством к данным американцев. А переговоры с потенциальными покупателями в лице Oracle и Walmart приостановлены.

Ранее сообщалось, что власти США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны. Это связано с выигранными владельцами приложения судебными исками против администрации Трампа.

Также ранее стало известно, что пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok. Регулятор заявил о невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.

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